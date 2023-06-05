Оккупанты в течение суток нанесли 40 авиационных ударов по Украине: Генштаб — о новостях с фронта

За прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 июня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационных ударов в районах Ивашки, Огорцево, Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационных ударов в районах Ивашки, Огорцево, Гатище Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Довгенькое, Кутьковка, Двухлетнее, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовскпя Луганской области.

противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Довгенькое, Кутьковка, Двухлетнее, Западное, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовскпя Луганской области. В Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении захватчики вели наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Васютинское, Торецк и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

захватчики вели наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Васютинское, Торецк и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

противник наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки оккупантов в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

наши защитники отразили все атаки оккупантов в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении россияне обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

россияне обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское Запорожской области, Берислав и Веселое Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Уничтожены 6 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.