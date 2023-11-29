Оккупанты в течение зимы хотят вывезти в Москву 10 тысяч детей из ВОТ – какая причина

Так называемые "администрации" временно оккупированных регионов Украины получили очередной приказ от России – в течение осенне-зимнего периода отправить 10 тысяч детей в Москву на выставку достижений народного хозяйства.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, оккупантам пока удалось собрать тысячу украинских детей.

"И после первых командировок желающих становится еще меньше. За свой счет каждому необходимо добраться до Ростова. Там ждет поезд — один всех детей из четырех оккупированных областей. Стоит, пока не соберутся все. Кто приехал первый, может ожидать и сутки. Из еды — исключительно сухпай. В обратном направлении – тоже самое", — рассказал он.

Напомним, оккупанты заставляют украинских детей писать письма российским военным.

Читайте также: