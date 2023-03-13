Оккупанты в Украине обстреливают жилые кварталы и многоэтажки: данные от ОВА

Армия РФ продолжает обстреливать жилые дома в Украине. Оккупанты били по многоэтажным домам и жилым кварталам.

Об этом говорится в строительстве областных военных администраций.

Какая ситуация в Сумской области

В течение дня, 12 марта, россияне совершили обстрелы территорий Белопольского общества. Было зафиксировано 18 прилетов из минометов. К счастью, без последствий.

Утром россияне били из минометов по Шалыгинской общине – 16 прилетов.

Предварительно – без последствий. Данные уточняются.

Ситуация в Запорожье

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ольговское, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Малая Токмачка, Малиновка, Степное, Каменское.

Поступили 4 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Ситуация в Харьковской области

На Слобожанском направлении в течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Малые Проходы, Красное, Большой Бурлук и Бологовка.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населённого пункта Двуречная. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина. Без пострадавших.

Ситуация в Луганской области

За прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Невского, Краснопоповки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и Серебрянского лесничества.

Враг совершил артиллерийские обстрелы районов Новоселовского, Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки.

Ситуация в области остается напряженной.

Ситуация в Донецкой области

В течение суток враг наносил удары с ЗРК "С-300", авиации (тип ракеты не установлен), РСЗО "Град", артиллерии, танков.

Обстреляны Авдеевка, Славянск, Бахмут, с.Северное, с.Тоненькое, с.Карловка, с.Ласточкино, с.Новоселовка первая, Константиновка, с.Торское и с.Заречное Лиманской ТГ.

В течение ночи активные боевые действия по линии обороны в Очеретинской общине, особенно в районе сел Красногоровка, Веселое. Сегодня утром московиты нанесли ракетный авиаудар по обществу (попадание одной ракеты по окраине села Ласточкино, второй ракеты — по окраине села Красногоровка). Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По области за прошедшие сутки 7 раненых.

Ситуация в Николаевской области

Сегодня утром произошел артобстрел населённого пункта Куцурубской общины. Есть разрушение жилых домов. По предварительной информации один человек погиб, под завалами могут находиться 2 человека. Данные уточняются.

Ситуация в Херсонской области

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты области, в том числе Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка.

За минувшие сутки противник совершил 56 обстрелов, выпустив 337 снарядов из тяжелой артиллерии и «Градов».

Город Херсон враг обстрелял дважды: 3 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Один человек получил ранение.

С деоккупированной территории области эвакуированы 48 человек.

Напомним, что российские оккупанты 13 марта вывели в Черное море два надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".

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