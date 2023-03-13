Оккупанты в Украине обстреливают жилые кварталы и многоэтажки: данные от ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.
Армия РФ продолжает обстреливать жилые дома в Украине. Оккупанты били по многоэтажным домам и жилым кварталам.
Об этом говорится в строительстве областных военных администраций.
Какая ситуация в Сумской области
В течение дня, 12 марта, россияне совершили обстрелы территорий Белопольского общества. Было зафиксировано 18 прилетов из минометов. К счастью, без последствий.
Утром россияне били из минометов по Шалыгинской общине – 16 прилетов.
Предварительно – без последствий. Данные уточняются.
Ситуация в Запорожье
За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Ольговское, Гуляйпольское, Гуляйполе, Новоандреевка, Волшебное, Малая Токмачка, Малиновка, Степное, Каменское.
Поступили 4 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.
Ситуация в Харьковской области
На Слобожанском направлении в течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Малые Проходы, Красное, Большой Бурлук и Бологовка.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населённого пункта Двуречная. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Западное, Масютовка, Купянск, Крахмальное, Песчаное и Чернещина. Без пострадавших.
Ситуация в Луганской области
За прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Невского, Краснопоповки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и Серебрянского лесничества.
Враг совершил артиллерийские обстрелы районов Новоселовского, Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки.
Ситуация в области остается напряженной.
Ситуация в Донецкой области
В течение суток враг наносил удары с ЗРК "С-300", авиации (тип ракеты не установлен), РСЗО "Град", артиллерии, танков.
Обстреляны Авдеевка, Славянск, Бахмут, с.Северное, с.Тоненькое, с.Карловка, с.Ласточкино, с.Новоселовка первая, Константиновка, с.Торское и с.Заречное Лиманской ТГ.
В течение ночи активные боевые действия по линии обороны в Очеретинской общине, особенно в районе сел Красногоровка, Веселое. Сегодня утром московиты нанесли ракетный авиаудар по обществу (попадание одной ракеты по окраине села Ласточкино, второй ракеты — по окраине села Красногоровка). Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
По области за прошедшие сутки 7 раненых.
Ситуация в Николаевской области
Сегодня утром произошел артобстрел населённого пункта Куцурубской общины. Есть разрушение жилых домов. По предварительной информации один человек погиб, под завалами могут находиться 2 человека. Данные уточняются.
Ситуация в Херсонской области
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты области, в том числе Берислав, Понятовка, Днепровское и Белозерка.
За минувшие сутки противник совершил 56 обстрелов, выпустив 337 снарядов из тяжелой артиллерии и «Градов».
Город Херсон враг обстрелял дважды: 3 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Один человек получил ранение.
С деоккупированной территории области эвакуированы 48 человек.
Напомним, что российские оккупанты 13 марта вывели в Черное море два надводных ракетоносителя, снаряженные до 16 ракет типа "Калибр".
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