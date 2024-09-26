Оккупанты в Волчанске прибегают к уловкам: в ОТУ "Харьков" рассказали о ситуации на фронте

В операционной зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Харьков" сохраняется активность российских подразделений. В частности, в Волчанске оккупанты пополняют текущие потери и роют тоннели для скрытного перемещения между соседними домами.

Об этом сообщил Telegram-канал ОТУ "Харьков".

Военные отметили, что Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских оккупантов на Харьковском направлении, однако оперативная обстановка остается сложной.

В частности, в районе Глубокого россияне ночью с помощью БпЛА дистанционно установили противопехотные мины на маршрутах выдвижения украинских бойцов.

В район Лукьянцев враг подтянул подразделения "Ахмат", а у Старицы оккупанты обустраивают позиции и устанавливают новые инженерные заграждения.

В Волчанске враг усилил воздушную разведку для выявления наших подразделений и осуществляет одиночные перемещения небольшими группами для пополнения текущих потерь.

"Отмечено проведение инженерных работ по обустройству противником тоннелей для скрытого перемещения между соседними домами", – добавили в ОТУ "Харьков".

Военные также сообщили, что за прошедшие сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" произошло три боевых столкновения. Враг систематически наносит удары по украинским позициям КАБами, ракетами и дронами, а также обстреливает их из артиллерии.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага за минувшие сутки составили 136 "существ", из них безвозвратные — 52, санитарные — 84", — уточнили в ОТУ.

Напомним, в ISW сообщили, что украинские войска продолжают отвоевывать позиции в Волчанске. В свою очередь российская армия наступает под Кременной, Торецком, Покровском и продвинулась в Угледаре.

Читайте также: