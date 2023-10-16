Оккупанты в захваченном Луганске протаранили БТРом гражданское авто (видео)

Российские оккупанты во временно захваченном Луганске на бронетранспортере переехали гражданское авто.

Соответствующее видео появилось на странице главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

На кадрах видно, как на дороге стоит российский БТР, протаранивший гражданское легковое авто. По словам Лысогора, подобные ДТП стали уже повседневностью на оккупированных территориях, поскольку россияне пренебрегают безопасностью людей и не несут за это ответственности.

"Недавно грузовик с пометками "V" и "Z" сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился. Сколько бы оккупанты ни рассказывали из-за постановочных сюжетов в том, как хорошо живут оккупированные украинские города — весь мир видит правду. Вот так, в центре города, кого угодно может просто переехать БТР или грузовик. И никто не понесет за это никакой ответственности. Российские "солдаты" уже привыкли к полной безнаказанности", — рассказал Артем Лысогор.

Оккупанты в захваченном Луганске переехали БТРом гражданское авто

Напомним, что в Луганске грузовик оккупантов раздавил легковушку с людьми.