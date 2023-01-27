Оккупанты в Запорожье атаковали несколько объектов инфраструктуры: вспыхнул пожар

Во время вражеских обстрелов пострадал мужчина.

Российские войска обстреляли Запорожье вечером 27 января и попали в несколько объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Российская гниль снова обстреляла Запорожье. По предварительной информации, рашисты атаковали несколько объектов инфраструктуры. На территории одного из них возник пожар", — говорится в заявлении чиновника.

Известно, что пострадал мужчина, которого забрали в больницу.

На местах работают соответствующие службы. Информация по атаке уточняется.

Напомним, вечером 27 января после объявленной воздушной тревоги в Запорожье и Херсоне раздались взрывы. Около 21:00 Куртев сообщил, что враг атакует Запорожье.

Напомним, что оккупанты и в ночь на 26 января атаковали ракетами из комплекса С-300 объект критической инфраструктуры в Запорожском районе. В результате обстрела погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Отметим, по поводу угрозы наступления врага на Запорожском направлении, то в Силах обороны Украины сообщили, что враг пока не создал необходимую для этого ударную группировку.

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