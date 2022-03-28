Оккупанты в Запорожье обстреливали эвакуационные колонны: в областной больнице спасают 16 детей

Лекарств, а также еды катастрофически не хватает в оккупированном Мелитополе.

В Запорожье оккупанты отрезают целые города от связи и Интернета. В Мелитополе и Бердянске уже отключили всех украинских провайдеров. Люди не могут связаться с родными. В оккупированных населенных пунктах нет лекарства, проблемы с продовольствием. Тем временем орки блокируют гуманитарные коридоры. Кроме того, обстреливают колонны с беженцами.

Об этом говорится в ТСН.

«Колонну остановили – не знаю по какой причине. И мы все вышли. И через 5 минут полетели снаряды. У меня ребенок попал под снаряд», – в слезах рассказывает женщина.

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Ее 13-летний Иван в реанимации Запорожской детской больницы. Вместе с ним от обстрела россиян пострадали еще несколько человек, но парень – самый тяжелый.

Возвращаться семье Ивана некуда, их дома в Мариуполе, как, собственно, и самого города, фактически уже нет. В ближайшее время подросток должен быть доставлен на лечение в Германию. Он перенес несколько операций, и постоянно под мощными обезболивающими.

«Осколочные ранения головы, полностью перебиты ножки, две ручки ранены и сильный ушиб грудной клетки. Как врачи говорят, сильный ушиб легкого. Состояние стабильно тяжелое, но нужно спасти ножки, чтобы он ходил», — говорит мама Марина.

С начала войны в областную детскую больницу доставили уже 16 детей. Двоих привезли накануне. Россияне обстреляли очередную колонну беженцев. У пострадавших – многочисленные осколочные ранения.

«Они с осколочными поражениями туловища, мягких тканей, конечностей. Осколки были удалены, сейчас состояние этих детей средней тяжести», – рассказывают врачи.

Лекарством и даже необходимым медицинским оборудованием сейчас очень помогают волонтеры. Сегодня в город прибыли очередные фуры с препаратами из Германии и Испании, а также карета скорой для военного госпиталя. «Ну это оборудование было в употреблении, которое нам было подарено, но это немецкое оборудование, оно круче и лучше местного, здесь какое-то новое», — говорит волонтер Рудольф.

«Для хирургического вмешательства необходимы компоненты для операций, для детей. Это помощь нашим матерям, у которых нет возможности купить это сейчас и получают лекарственные препараты», — добавляет волонтер Александр.

Лекарств, а также еды катастрофически не хватает в оккупированном Мелитополе. Там рашисты также отключили телефонную и Интернет-связь. Между тем, ВСУ вместе с теробороной продолжают уничтожать и брать в плен рашистов. Пленные жалуются на бесчеловечное отношение российских командиров.

Россияне продолжают массированные обстрелы населенных пунктов в Запорожье. Снова пострадали Степногорск и Гуляйполе. Там уже уничтожены десятки домов. А вот оккупированный Энергодар пока не сдается – сегодня горожане с украинскими флагами снова собрались на митинг. Требовали увольнения заместителя мэра, которого оккупанты похитили и удерживают.

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