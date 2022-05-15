Оккупанты в Запорожье превратили училище в тюрьму, а курятник — в крематорий

Оккупанты в Запорожье превратили училище в тюрьму, а курятник — в крематорий

В поселке городского типа Каменка фиксируется скопление войск РФ – их техника регулярно перемещается по населенному пункту.

Командиры российских армейских подразделений на временно оккупированной территории Запорожской области позаботились о местах заключения для своих дезертиров и для сожжения трупов погибших в боях с ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

В поселке городского типа Каменка Пологовского района оккупанты отправляют своих солдат, отказавшихся участвовать в боевых действиях, в некую полевую "тюрьму", которую обустроили в помещении местного училища.

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“Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших на поле боя. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения", – говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА отметили, что в этом поселке находятся многие российские военные, а их техника регулярно передвигается по этому населенному пункту.

"На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Запорожской области российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население.

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