Оккупанты в Запорожье угрожают отключать свет людям, которые не получат паспорта РФ — ЦНС

Захватчики дают 30 дней на оформление всех документов и перезаключение сделки.

Оккупанты в Запорожской области заставляют людей получать российские паспорта, чтобы им в дальнейшем не отключали электроснабжение.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты заставляют жителей захваченной части Запорожской области перезаключать договоры о поставках электроэнергии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для такой процедуры у людей должны быть российский паспорт, идентификационный номер и документы на право собственности на жилье по российскому "стандарту".

"Оккупанты дают 30 дней на оформление всех "документов" и перезаключение сделки, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии", — добавили в ЦНС.

Напомним, после обстрела Запорожской области поселок Малокатериновка превратился в большой волонтерский штаб: люди остались без домов.

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