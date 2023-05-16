Оккупанты в Запорожье угрожают отключать свет людям, которые не получат паспорта РФ — ЦНС

Захватчики дают 30 дней на оформление всех документов и перезаключение сделки.
Оккупанты в Запорожской области заставляют людей получать российские паспорта, чтобы им в дальнейшем не отключали электроснабжение.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты заставляют жителей захваченной части Запорожской области перезаключать договоры о поставках электроэнергии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для такой процедуры у людей должны быть российский паспорт, идентификационный номер и документы на право собственности на жилье по российскому "стандарту".
"Оккупанты дают 30 дней на оформление всех "документов" и перезаключение сделки, иначе будут отключать квартиры от электроэнергии", — добавили в ЦНС.
Напомним, после обстрела Запорожской области поселок Малокатериновка превратился в большой волонтерский штаб: люди остались без домов.
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