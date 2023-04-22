Оккупанты в Запорожье запретили жителям походы в лес — Генштаб

Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно захваченных территориях Украины. В частности, в Энергодаре Запорожской области увеличено количество патрулей, а на блокпостах стали более тщательно проверять личные документы и осматривать транспортные средства.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

“Оккупанты ограничили посещение лесных зон. Граждан Украины, замеченных в этих локациях, сотрудники ФСБ РФ берут на контроль, проверяют их персональные данные”, — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили в Генштабе, представители российских спецслужб в городе организовали скрытое наблюдение за гражданами Украины, отказавшимися в получении российского паспорта. Учитывают, в частности, источники финансовых доходов таких граждан.

"Представителей ФСБ РФ интересует, каким образом происходит перевод средств с территории подконтрольной правительству Украины на временно захваченные территории области и каким образом эти средства конвертируются в наличные", — пояснили украинские военные.

Напомним, 22 апреля генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что представители международной организации, присутствующие на украинской Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), слышали обстрелы почти ежедневно в течение последней недели.

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