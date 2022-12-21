Оккупанты в Запорожской области случайно сбили собственный вертолет (фото)

Российские оккупанты случайно сбили собственный вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что инцидент произошел в начале декабря.

Российский ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружил в ночном небе объект и принял решение о его "приземлении". Цель была успешно ликвидирована, но позже оказалось, что вертолет был российским Ка-52 "Аллигатор". Оккупанты говорят, что экипаж якобы выжил.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны (ISW) убеждены, что ППК "Вагнера", которую контролирует приближенный к Путину российский олигарх Евгений Пригожин, преувеличивает свои достижения на Донбассе, чтобы усилить свое влияние на кремлевский режим.

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