Оккупанты в Запорожской области выселяют из собственных домов местных, чтобы размещать там россиян — Генштаб

Российские оккупанты в Запорожской области выселяют местных жителей из собственных жилищ и заселяют туда своих военных.

Оккупанты выселяют людей из собственных помещений в Запорожской области и заселяют туда военных РФ.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Как отмечается, в отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области российские захватчики выселяют местных жителей из их домов и заселяют туда военнослужащих РФ.

Кроме того, с 10 ноября текущего года наблюдается так называемая эвакуация имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.

Какая ситуация в Запорожье

Российские оккупанты систематически обстреливают гражданское население в Запорожском районе. Последний раз россияне били 14 ноября.

В Запорожской области взрывоопасные элементы рассыпались среди жилого массива. Из-за того, что кассеты могут сдетонировать в любой момент, проведена временная эвакуация населения.

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