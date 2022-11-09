Оккупанты в Запорожской области заставляют местных заклеивать гербы на номерных знаках авто

Россияне в Запорожской области начали более тщательно проверять местных. Людей принуждают заклеивать украинский герб на номерных знаках авто.

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Запорожской области увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев авто.

Об этом 9 ноября сообщает Центр национального сопротивления.

В ходе таких проверок украинцев заставляют заклеивать герб Украины на автомобильных номерах.

"На временно оккупированных районах Запорожья оккупанты увеличили количество блокпостов для проверок украинских владельцев авто. Соответственно увеличилось количество проверок, и их время. В частности, оккупанты на блокпостах заставляют жителей оккупированных территорий заклеивать герб Украины на автомобильных номерах", — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области оккупанты собираются ввести "визовый режим" с Украиной от 1 января 2023 года.

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