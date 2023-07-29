Оккупанты вдвое сократили группировку кораблей в Черном море: что произошло

Оккупанты сократили группировку кораблей в Черном море: Украине грозит вдвое меньше "Калибров".

Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Наблюдали длительное время, как они передислоцировались и тяготели больше к базам сугубо российских берегов. Направление Новороссийск им уже кажется более безопасным. Сейчас корабельная группировка в связи со штормом сокращена фактически вдвое. Пока был шторм, их зашатало. Сейчас в Черном море шесть единиц, в Азовском — одна. Ракетоносители в пунктах базирования, на боевом дежурстве их не наблюдается. Также продолжается курсирование больших десантных кораблей вдоль паромной переправы, они дублируют функции, поскольку Крымский мост в очередной раз был закрыт. У него есть существенные проблемы с собственными мощностями, он не все может пропускать, поэтому военные присоединяются к перевозке грузов по морю, но штормовая погода не очень этому способствует. Для больших десантных кораблей 4-5 баллов тоже не очень приятно — ближе к юго-востоку Крыма. Там же сосредоточена и активная навигация, поскольку в северо-западной части Черного моря она перерезана", — сказала она.

Накануне Гуменюк предупреждала, что враг может устроить в Черном море провокации против иностранного судна, чтобы обвинить во всем Украину.

В тот же день в украинском Минобороны заявили о готовке Россией кораблей и авиации для блокировки районов Черного моря.

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