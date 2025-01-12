Оккупанты ведут бои на улицах Торецка: какую часть города контролирует враг — разведка Британии

Россияне достигли "значительного прогресса", но бои в городе сдерживают быстрое продвижение.
Российская оккупационная армия, вероятно, контролирует не менее 70% города Торецка Донецкой области. На улицах продолжаются бои.
Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
В сообщении напомнили, что в конце декабря 2024 года и начале января 2025 года российские войска пытались штурмовать Часов Яр и Торецк с помощью бронетехники.
"В Часовом Яре атаки были отбиты, но в Торецке Россия продолжила продвижение", — утверждают британские разведчики.
По их информации, россияне добились "значительного прогресса" в городе, но бои на улицах сдерживают быстрое продвижение.
"В Часовом Яре нынешней линией контроля является канал Северский Донец-Донбасс", — говорится в сообщении.
При этом, как отмечает британская разведка, приближающиеся к каналу российские войска часто становятся мишенью для украинских беспилотников.
"Российские войска пытаются перекрыть украинские логистические маршруты в эти города и из них", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российская оккупационная армия разрушила некоторые позиции Сил обороны Украины в Часовом Яре, Торецке и возле Ступочек Донецкой области.
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