Оккупанты ведут наступательную операцию на Донецкому направлению — сводка Генштаба 6 августа

Армия агрессорки России продолжает обстреливать мирные населенные пункты в разных областях, а также наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам. В Черном море находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Детальнее о ситуациях на фронте по состоянию на утро 6 августа — в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

На Слобожанском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности.

На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего. Оккупанты вели воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясне, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

На Славянском направлении противник производил огненное поражение из артиллерии разных типов неподалеку от Мазановки, Краснополья, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

В Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию.

На Краматорском направлении оккупанты зафиксированы обстрелы возле Спорного и Ивано-Дарьевки.

На Бахмутском направлении враг из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Бахмутское, Торецк, Белогоровка, Краснополовка, Северное и Вершина. Нанес авиаудары вблизи Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестового.

Захватчики вели наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево. Впрочем, успеха не имели. оккупанты отошли. Ведут наступление по направлению к Бахмуту. Продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Нью-Йорка, Первомайского, Водяного и Опросного. Нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Россияне вели наступление в направлении Лозово – Невельское, но успеха не имели. Захватчики отошли, а также проводили перегруппировку.

В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Свободное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времов. Нанесли авиационные удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки. Враг вел воздушную разведку БпЛА у Красногоровки, Новоселки и Таврического.

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны.

Враг совершал обстрелы из танков и разных типов артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Прибужское, Таврическое, Луч, Мирное, Партизанское, Благодатное, Широкое, Киселевка, Апрельское, Кавказ, Белая Криница, Белогорка, Добрянка, Осокоровка и Николаев. Нанес авиационные удары в районе Андреевки, а также балки Хуторской и урочища Плотницкого. Разведывательные действия враждебных БПЛА зафиксированы недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки.

В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. В готовности к применению высокоточного оружия находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

Как сообщалось, россияне для войны с Украиной начали мобилизовывать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала и других территорий. А среди личного состава – мало этнических россиян. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что РФ постепенно уничтожает колонизированное в ХІХ-ХХ ст. популяция.

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