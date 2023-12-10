Оккупанты ведут наступление по всему фронту: Сырский заявил о сложной ситуации

Российские войска наступают по всей линии фронта.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Оперативная ситуация на Востоке остается сложной. Враг не прекращает ведение наступательных действий по всему фронту. Вместе с командирами, держащими оборону на восточном направлении, детально проанализировали обстановку и рассмотрели варианты дальнейших действий", – написал он.

Он подчеркнул, что совместно приняли необходимые решения и приняли меры для обеспечения устойчивости "нашей обороны, сохранения жизни наших воинов и рационального использования боеприпасов".

Напомним, РФ перешла к более масштабным атакам Украины. Британская разведка объяснила почему.

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