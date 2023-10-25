"Оккупанты ведут отчаянные штурмовые действия": эксперт о боях за Авдеевку

Интенсивность штурмов оккупационной российской армии вблизи Авдеевки Донецкой области несколько снизилась. Впрочем, оккупанты опрокидывают туда новый контингент и ведут штурмовые действия. Украинские защитники сдерживают врага.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

Если сравнивать с ситуацией на 10 октября, начало наступления ВС РФ на Авдеевском направлении. Конечно же, интенсивность штурмов немного уменьшилась. Степное и там закрепиться, не считаясь с потерями, не считаясь со временем, они перебрасывают туда все новые и новые контингенты, и ведут просто отчаянные штурмовые действия», — отметил Грабский.

Украинские вооруженные силы сдерживают армию РФ на этом участке. Впрочем, говорит эксперт, в некоторых местах защитники вынуждены отходить под давлением не просто значительно превосходящих сил противника. Соотношение составляет 1:10, а то и больше, отмечает Грабский.

Вместе с тем россияне снизили использование техники на этом направлении, но компенсируют это волнами пехоты. По словам военного эксперта, захватчики теряют в роту убитыми на день. Впрочем, даже это "очень усредненная цифра", "это волнообразная статистика".

"Бои продолжаются, противник отчаянно жмет. Мы сдерживаем его, где можем", — заметил Грабский.

Напомним, руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне штурмуют по нескольким направлениям, но без успеха. Захватчики не прекращают попыток оцепить город. ВСУ отразили все атаки россиян.

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