Оккупанты ведут радиоэлектронную борьбу против украинских защитников — Генштаб

На юго-западном направлении оккупанты пытаются вести радиоэлектронную борьбу против украинских защитников.

Кроме того, в западной части Крымского полуострова россияне наращивают системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивались на огневом поражении подразделений наших войск и наращивании системы радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Напомним, Генштаб сообщил, на каких направлениях враг пытается помешать перемещению наших войск.

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