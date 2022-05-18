Оккупанты вели обстрелы на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях

Оккупанты вели обстрелы на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях

Российские войска в течение 18 мая вели артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях.

При этом оккурпанты активных боевых действий не проводили на указанных направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Там уточнили, что на Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска обстреливали объекты инфраструктуры и жилые дома в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

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На Южнобужском направлении захватчики обстреливали населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка и Нововоронцовка.

Российские войска также продолжали меры по инженерному оборудованию позиций. И для корректировки огня артиллерии, оккупанты использовали беспилотник "Орлан-10".

Напомним, в Запорожской области оккупанты уже обессилились от постоянных атак ВСУ. Они готовы бросить все и сбежать домой, о чем свидетельствуют их телефонные разговоры, перехваченные СБУ.

Карта боевых действий в Украине на 18 мая

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