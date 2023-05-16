Оккупанты вернулись в Энергодар: россияне вывезли оттуда "власть", документы и технику

В городе снова работают банки и так называемые "администрации".

Российские оккупанты завершили так называемую "эвакуацию" из Энергодара. В сторону Азовского моря вывозились представители оккупационных властей, документация и техника. Но сами русские войска вернулись обратно в город.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

"После так называемых отпусков, во время которых из Энергодара в сторону Азовского моря вывозились не только представители оккупационной "власти", но и документация и техника, "асвободители" снова притолкались к городу-спутнику Запорожской АЭС. Вернулись в город и возобновили свою работу ключевые службы захватнического строя", — рассказали в Энергоатоме.

Там также добавили, что в городе снова функционируют российские отделения банков и местная фейковая администрация. Не работают только автозаправочные станции, на которых нет топлива. Но даже при его наличии уехать из города практически невозможно.

“На оккупированной россиянами Запорожской АЭС существенно возросло количество вооруженных оккупантов: сейчас здесь насчитывается более 2500 военных РФ, и их уже больше, чем станционного персонала. То есть крупнейшую атомную станцию в Европе оккупанты целиком и полностью превратили в свою укрепленную военную базу. Увеличилось и военных, и патрулей и в самом Энергодаре… Да, захватчики до сих пор остаются на площадке АЭС и в городе атомщиков, но очень скоро ВСУ таки придет на израненную энергодарскую землю – и рашистское нашествие наконец закончится”, — отметили в “Энергоатоме”.

Напомним, что в ожидании контрнаступления ВСУ россияне спешно "эвакуируют" жителей Запорожской области в Ростовскую область РФ.

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