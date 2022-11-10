Оккупанты, вероятно, готовят ВСУ ловушку в Херсоне: Жданов рассказал, что планируют россияне

Жданов предполагает, что оккупанты хотят завести ВСУ в ловушку в Херсонской области. Однако их планы могут с треском провалиться.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует для ВСУ ловушку в Херсоне после якобы ухода оккупантов из города.

Об этом говорится на YouTube-канале УНИАН.

"Я это называю "операция под чужим флагом". Спецназ и десант (переодетые в гражданскую форму) делают долговременные огневые точки в жилых массивах и будут сопротивляться. На камеру это будет все снято, что якобы гражданские люди сопротивляются Вооруженным Силам Украины", – предполагает Жданов.

Однако, по его словам, это лишь планы россиян, а как будет на самом деле станет понятно впоследствии.

"Вопрос в том будем ли мы брать Херсон в лоб или не будем. Я думаю, что нет. Я думаю, что наш Генеральный штаб найдет, как всегда, какой-нибудь хитрый план по взятию Херсона. Давайте дойдем до Херсона и дальше посмотрим как будут развиваться события. Пока мы движемся, мы на правильном пути. У нас, правда, темп очень слабенький. Но, слава Богу, что он есть", — сказал Жданов.

Напомним, в британской разведке прокомментировали вероятный отход оккупантов на левый берег Херсонщины. Отмечается, что российские войска будут уязвимыми при пересечении Днепра. Вероятнее всего, отход оккупантов продлится несколько дней с оборонительными позициями и артиллерийским огнем.

ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о ситуации вокруг деоккупации единственного крупного украинского города, захваченного россиянами еще в начале полномасштабного вторжения.

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