Оккупанты, вероятно, готовятся к "жесту доброй воли": Федоров указал на первые звоночки

Российские офицеры эвакуируют свои семьи из Токмака и Молочанска, по данным украинского мэра.

На Мелитопольском направлении оккупанты начали активно вывозить органы так называемой "власти".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

А несколько дней назад, по словам мэра Мелитополя, российские офицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи из оккупированных территорий. В частности, из Токмака и Молочанска.

"Паникуют с конца лета, но в последние дни чего-то особенно", – рассказал Федоров.

Он добавил, что по состоянию на данный момент оккупационная "власть" перешла к заведениям "образования". Они вывозят школы, училище, техникум.

"Вчера вечером (3 октября — ред.) объявили, что сегодня не будут работать "админучреждения", магазины, рынок. К чему бы ни готовились, но врагу точно не хорошо", — подчеркнул Федоров.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вокруг Токмака Запорожской области заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны.

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