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Оккупанты, вероятно, готовятся к жесту доброй воли с левобережья: в Херсонской ОВА назвали признак

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Оккупанты, вероятно, готовятся к жесту доброй воли с левобережья: в Херсонской ОВА назвали признак

Российские военные

Оккупанты подъезжают к заброшенным домам на грузовиках, чтобы побольше украсть.

На территории временно оккупированного левого берега Херсонской области фиксируются массовые факты мародёрства оккупантами. Это может свидетельствовать о том, что они здесь ненадолго.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона в воскресенье, 19 ноября.

"Есть случаи, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают и загружают все подряд. Таким образом они показывают местным, что они здесь ненадолго и скоро будут убегать", — рассказал он.

Напомним, 17 ноября пресс-служба морской пехоты подтвердили закрепление ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там сообщили, что Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр.

По данным Института изучения войны, украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра и перебрасывают туда дополнительные силы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости на 8:00 19 ноября. Ночная атака и утренние взрывы в Херсоне

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Дата публикации
Просмотры
751
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