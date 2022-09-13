Оккупанты вместе с колоннами военной техники бегут в Крым и воруют авто — мэр Мелитополя

Российские оккупанты бегут из Запорожской области в сторону оккупированного Крыма.
На пункте пропуска Чонгар зафиксированы колонны российской военной техники.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону временно оккупированного Крыма. Колонны военной техники уже зафиксированы на пункте пропуска в Чонгаре. Это было ожидаемо — стремительное украинское наступление не оставляет им никаких шансов. Чтобы вывезти краденое из Запорожской области, военные "второй армии мира" уже взламывают гаражи и угоняют авто гражданских. Владельцам авто стоит заранее обезопасить свой транспорт, ведь может так случиться, что эвакуироваться на нем будут "асвободители", — написал Федоров.
Напомним, Генштаб впервые прокомментировал слухи о "незаминировании" Чонгару.
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