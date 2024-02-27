Оккупанты внезапно ослабили штурм Крынок на Левобережье: Гуменюк назвала причину

Оккупанты спешат захватить украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины до проведения выборов в России, чтобы удовлетворить амбиции Путина.

Кремль пытается успеть ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе Крынок к моменту проведения выборов.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет УНИАН.

"Нагнетание ситуации вокруг Крынок и вокруг плацдармов в целом на левом берегу сейчас чрезвычайно выгодно именно врагу. Они имели фальш-старт с заявлением о том, что всех уже победили и все достижения, которые им обозначались как "обязательные" накануне их квази-выборов, которые они планируют – уже выполнены. На самом деле, победы не произошло и они не знают, чем порадовать своего царя. Поэтому они пытаются сейчас насыщать информационное пространство разной информацией", – объяснила Гуменюк.

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Она добавила, что России становится все сложнее мотивировать свои войска штурмовать украинский плацдарм в Крынках.

"То, что за прошедшие сутки они смогли провести лишь на два штурма, говорит о том, что у них есть сложности морально-психологического характера. Им приходится мотивировать людей идти в эти мясные штурмы. Они продолжают действовать без применения бронетехники и это очень сильно нервирует их личный состав, входящий в состав штурмовых групп", — сказала спикер ОК "Юг".

Кроме того, Гуменюк прокомментировала ситуацию на Кинбурнской косе. По ее словам, РФ продолжает оттуда наносить удары по Николаевской области.

"Ситуация там остается стабильной. Враг продолжает там свое присутствие на данном этапе и продолжает террор акватории лимана. Основная его задача — не допустить развития навигации Николаевских портов. Они обстреливают артиллерией и FPV-дронами как саму акваторию, так и прибрежные общины на противоположном берегу. Очевидно, что FPV-дроны там преимущественно применяют, поскольку по огненным позициям вражеской артиллерии там мы отрабатываем достаточно умело", – добавила Гуменюк.

Ситуация в Крынках: последние новости

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко пояснил, что плацдарм ВСУ в Крынках, на левом берегу Херсонской области, представляет большую угрозу для российской армии и сковывает ее действия, поэтому оккупанты так хотят "зачистить" эту территорию.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан объяснил, что сейчас основная задача перед ВСУ на левом берегу – не создать линию фронта, а работать в формате разведки боем. То есть обнаруживать точки врага, чтобы потом их накрывать артиллерией.

"Или побуждать открытие огня на себя. Это очень сложная и опасная задача – провоцировать движение колонн врага на себя, для того чтобы их запереть в огненный мешок: когда за колонной открывается огонь сверху и врага раздавливает по нашим рубежам", – отметил Роман Свитан.

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