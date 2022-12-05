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Оккупанты во время атаки разбомбили дома на Запорожье, есть жертвы: первые детали (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
6237
Время на прочтение
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Оккупанты во время атаки разбомбили дома на Запорожье, есть жертвы: первые детали (фото)

Фото: Telegram / Александр Старух

На месте атаки работают спасатели и медики.

В Запорожской области российские оккупанты 5 декабря разбомбили несколько частных домов, есть травмированные и погибшие.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Запорожская область, с. Новософиевка. Разрушены несколько частных домов, травмированы. ГСЧС и скорая уже работают на месте происшествия", — пишет Тимошенко, а впоследствии добавил, — " 2 человека погибли, 2 ранены. Информация уточняется".

Глава ОВА также подтвердил информацию о погибших.

"В результате ракетной атаки врага по селу Новософиевка Запорожского района, повреждены частные дома мирных жителей. По предварительной информации, двое погибших и двое раненых. Вечная память!", — пишет Старух.

Чиновник просит не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях.

"Воздушная тревога еще продолжается. Существует высокий риск повторных ракетных атак", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 декабря во время массированного ракетного удара со стороны государства-агрессора в Запорожье прозвучало несколько взрывов.

Кроме того, ПВО работает в Киевской области. В регионе остается повышенный риск ракетных ударов.

Также сработало ПВО в Полтавской области.

В каких областях еще сбили ракеты РФ, читайте здесь.

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Дата публикации
Просмотры
6237
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