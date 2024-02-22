Оккупанты во время наступления на Запорожском направлении применяют "новую фишку" — что об этом известно

В ВСУ объяснили, что сейчас использовать квадроциклы позволяют погодные условия.

На Запорожском направлении российские захватчики продолжают штурмы малыми группами с применением квадроциклов. Это "новая фишка" у россиян.

Об этом сообщил спикер группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона в четверг, 22 февраля.

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"На Запорожском направлении противник продолжает пешие небольшие штурмы малыми пехотными группами, так же с применением квадроциклов. Для них это новая такая фишка. Если за позавчерашние сутки был уничтожен один квадроцикл, то за 21 февраля – уничтожено и повреждено три", – рассказал он.

Лиховой отметил, что оккупанты использовали квадроциклы и баги на поле боя еще в прошлом году, однако тогда они были как о средстве для эвакуации.

"Сейчас у них есть определенная возможность их применять. Но они уничтожаются также очень хорошо. На каждое такое средство есть противодействие. Она находится. И новинки очень быстро становятся пристрелянными", — подчеркнул Лиховой.

Напомним, как пишет издание CNN, что якобы РФ накопила в Запорожье около 50 тыс. оккупантов для последующей атаки.

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