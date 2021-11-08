Оккупанты во время обстрела повредили газопровод высокого давления в Луганской области

Оккупанты во время обстрела повредили газопровод высокого давления в Луганской области

Российские наемники оставили без газа 773 абонента в двух населенных пунктах.

На Донбассе боевики во время обстрела повредили распределительный газопровод высокого давления вблизи с. Нижнее в Щастинском районе Луганской области. В результате возник пожар, 773 абонента остались без газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Луганскгаз".

Без газоснабжения остались 773 абонента в населенных пунктах Нижнее и Крымское. В настоящее время продолжается обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

"7 ноября 2021 года около 16 часов во время обстрела вражескими силами был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм вблизи с. Нижнее, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара сообщили в компании.

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