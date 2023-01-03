Оккупанты во время отступления из Берислава подорвали электростанцию — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что российские солдаты подорвали электростанцию в Бериславе Херсонской области.

Об этом он написал в Twitter.

"В Бериславе (Херсонская область) россияне отступили и умышленно подорвали электростанцию", — говорится в сообщении.

Резников также отметил, что уничтожение объектов критической инфраструктуры – террористический акт, но это не останавливает российских захватчиков.

Освобождение Берислава и постоянные обстрелы Херсонщины

В ноябре Вооруженные силы Украины деоккупировали Бериславский район Херсонской области. Однако в освободившемся районе заминированы практически все объекты критической инфраструктуры. Взрывоопасные предметы оккупанты оставили в медицинских учреждениях, жилых домах и лесных полосах.

Российские захватчики после бегства продолжают ежедневные обстрелы Херсона и области.

Так, в канун Рождества российские террористы массированно обстреляли центр Херсона – по меньшей мере 7 человек погибли, 58 – ранены, из них 18 – в тяжелом состоянии.

Утром 2 января россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны временно оккупированной Каховки.

Всего за прошедшие сутки оккупанты обстреляли территорию Херсонщины 79 раз. Россияне убили двух человек и ранили еще девять человек.

Берислав под обстрелами: продолжается срочная эвакуация раненых

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