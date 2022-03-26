Оккупанты во время попытки прорыва в Киев убили молодого медика (фото)

Во время полномасштабного вторжения Екатерина Ступницкая спасала бойцов ВСУ.
Во время тяжелых боев за освобождение поселка Макаров Киевской области, через который оккупанты намеревались прорваться в столицу, погибла военный медик Екатерина Ступницкая. Ей посмертно присвоено звание Героя Украины.
Об этом сообщает Ukraine Now.
Известно, что украинка 1996 года погибла в результате ракетно-бомбовых ударов россиян. Екатерина была в здании, которое служило медицинским штабом, куда попали оккупанты.
Екатерина была на передовой с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, она снова пошла в армию и находилась в самом эпицентре боев и оказывала помощь раненым под огнем противника.
Похоронили Екатерину 12 марта в родном селе Железная дорога Корецкого района Ровенской области. 19 марта 2022 года президент Владимир Зеленский привёл Екатерине Ступницкой звание Героя Украины (посмертно).
Напомним, в бою под Киевом погиб историк, переводчик и публицист Сергей Заиковский.
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