Оккупанты во время попытки прорыва в Киев убили молодого медика (фото)

Во время полномасштабного вторжения Екатерина Ступницкая спасала бойцов ВСУ.

Во время тяжелых боев за освобождение поселка Макаров Киевской области, через который оккупанты намеревались прорваться в столицу, погибла военный медик Екатерина Ступницкая. Ей посмертно присвоено звание Героя Украины.

Об этом сообщает Ukraine Now.

Известно, что украинка 1996 года погибла в результате ракетно-бомбовых ударов россиян. Екатерина была в здании, которое служило медицинским штабом, куда попали оккупанты.

Екатерина была на передовой с 2014 года. С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, она снова пошла в армию и находилась в самом эпицентре боев и оказывала помощь раненым под огнем противника.

Похоронили Екатерину 12 марта в родном селе Железная дорога Корецкого района Ровенской области. 19 марта 2022 года президент Владимир Зеленский привёл Екатерине Ступницкой звание Героя Украины (посмертно).

Напомним, в бою под Киевом погиб историк, переводчик и публицист Сергей Заиковский.

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