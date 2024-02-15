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Оккупанты во время ракетного удара по селу на Харьковщине убили пять человек (фото)

Оккупанты во время ракетного удара по селу на Харьковщине убили пять человек (фото)

Фото: Прокуратура Харьковской области

Из-под разрушенных конструкций дома достали тело 27-летней женщины.

Российские оккупанты днем 14 февраля нанесли удар по поселку Большой Бурлук на Харьковщине. От террористической атаки погибли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечается, оккупационные войска нанесли удар по двухэтажному многоквартирному дому. На месте работают спасатели, разбирающие завалы. Из-под разрушенных конструкций дома достали тело 27-летней женщины.

“Количество погибших увеличилось до пяти: три женщины и двое мужчин. Ранены пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается”, – рассказали в областной прокуратуре.

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Напомним, что артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись 16 населенным пунктам Харьковщины.

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