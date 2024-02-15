Оккупанты во время ракетного удара по селу на Харьковщине убили пять человек (фото)

Российские оккупанты днем 14 февраля нанесли удар по поселку Большой Бурлук на Харьковщине. От террористической атаки погибли пять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как отмечается, оккупационные войска нанесли удар по двухэтажному многоквартирному дому. На месте работают спасатели, разбирающие завалы. Из-под разрушенных конструкций дома достали тело 27-летней женщины.

“Количество погибших увеличилось до пяти: три женщины и двое мужчин. Ранены пять человек. Поисково-спасательная операция продолжается”, – рассказали в областной прокуратуре.

Напомним, что артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись 16 населенным пунктам Харьковщины.

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