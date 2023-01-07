Оккупанты во время "рождественского перемирия" обстреляли Бахмут: двое погибших, более десяти раненых

Во время так называемого "рождественского перемирия" оккупанты снова нанесли удар по Бахмуту Донецкой области.

Российские оккупанты 6 января совершили очередной обстрел города Бахмут. В результате тринадцать человек получили ранения и два человека погибли.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

"По данным следствия, 6 января 2023 года оккупационные войска РФ совершили очередные артиллерийские обстрелы г. Бахмут и Бахмутского района", — говорят правоохранители.

В результате мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Кроме того, получили повреждения и разрушения частные и многоквартирные дома и другие объекты.

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте Донецкой области. По их словам, обстановка в городе очень сложная, ВСУ делают все возможное, чтобы отразить вражеские атаки. Кроме того, украинские военные просят у Минобороны Украины беспилотники Mavic 3, которые сегодня выполняют функции и разведывательных, и ударных БПЛА.

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