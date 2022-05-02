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Оккупанты воруют зерно у фермеров Запорожской области, или покупают по меньшим ценам — ОВА

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Оккупанты воруют зерно у фермеров Запорожской области, или покупают по меньшим ценам — ОВА

УНИАН

Российские захватчики принуждают фермеров региона продавать зерно в РФ и Крым.

В своих телеграмм-каналах россияне распространяют фейк, якобы фермеры Запорожской области сами продают зерно в РФ и, в частности, в Крым.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

"Вместо этого реальная картина выглядит по-другому: зерно честных тружеников края оккупационная власть либо ворует, либо покупает по дважды меньшим ценам, заставляя фермеров к такому соглашению под дулами автоматов. В целом же российская пропаганда и фейкомитание создаются по одной схеме. На любое официальное сообщение украинской законной власти россияне и их приспешники на своих ресурсах кричат, что это все неправда", — говорится в сообщении.

Напомним, с оккупированных территорий юга Украины россияне массово вывозят зерно.

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