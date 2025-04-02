Оккупанты провели обыски в домах крымских татар / © УНИАН

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Сотрудники ФСБ РФ провели обыски в четырех домах в селе Орталан (оккупационное название — Земляничное) в Крыму.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«На этот раз ФСБ-шние каратели врывались в дома крымских татар, проживающих в селе Ortalan (оккупанты называют его Земляничное) Карасовбазарского/Белогорского района. В четырех домах крымских татар каратели искали оружие и другие запрещенные предметы, включая книги, внесенные в запрещенные списки», — говорится в сообщении.

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Одной из целей окупантов стал дом родителей крымскотатарской журналистки Гульсум Халиловой, работающей на телеканале ATR.

«Каратели, ворвавшиеся в семью Халиловых, проигнорировали сообщение о том, что 75-летний Халилов Халил несколько дней тяжело болеет и поэтому находится в постели. Вооруженные ФСБ-шники в масках обыскали все помещения в доме и изъяли все электронные устройства, включая телефоны», — отметил Чубаров.

ФСБ перекрыла все входы во двор. Во время обыска здоровье пожилого мужчины резко ухудшилось — его доставили в больницу.

Напомним, Зеленский ответил, потребовал ли Трамп признать Крым российским.