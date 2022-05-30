Оккупанты вошли на окраины Северодонецка, есть погибшие и раненые мирные жители — Гайдай

Российские оккупанты вошли на окраины Северодонецка, убиты два горожанина, пять ранены. Это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города.

Сейчас продолжаются тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Россияне перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не пропустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них — жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротиного. Все раненые получили домедицинскую помощь и уже находятся в больницах Донецкой области", — отметил он.

Гайдай также добавил, что за 29 мая в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке, Викторовке – по два.

В то же время, как отметил глава области, за минувшие сутки были отбиты четырнадцать атак врага, уничтожены две артиллерийские системы, одиннадцать единиц боевой бронированной техники и десять вражеских автомобилей. Подразделения противовоздушной обороны сбили две крылатые ракеты и три БПЛА типа "Куб".

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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