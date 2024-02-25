Оккупанты вошли в Ласточкино и Работино – аналитик BILD (карта)

Немецкий аналитик говорит о продвижении оккупантов.

Оккупационные войска России вошли в Ласточкино на Донетчине и Работино на Запорожье.

Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рэпке.

Аналитик сопоставил видеозаписи с фронта с картой местности и пришел к следующим выводам:

в Запорожской области ВС РФ продолжают ликвидацию выступа вокруг Работино. За последнее время они вновь захватили бóльшую часть села.

"Несколько тысяч украинских солдат погибли при освобождении этого села в прошлом году. А несколько тысяч россиян погибли в боях за него в июне-августе 2023 года", – напоминает эксперт.

в Донецкой области российские войска вошли в село Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки. Ранее ВСУ отступили из села Степовое на том же направлении.

Карта продвижений окупантов в Ласточкино и Роботино/Фото: BILD

По подсчетам Юлиана Репки, за последние четыре дня Украина потеряла четыре села на разных участках фронта.

"Сегодняшний уровень поддержки Запада приведёт к победе России в среднесрочной перспективе", – утверждает аналитик.

Напомним, оккупанты продвигаются под Авдеевкой и захватывают новые территории (карта).

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