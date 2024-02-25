Оккупанты вошли в Ласточкино и Работино – аналитик BILD (карта)

Немецкий аналитик говорит о продвижении оккупантов.
Оккупационные войска России вошли в Ласточкино на Донетчине и Работино на Запорожье.
Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рэпке.
Аналитик сопоставил видеозаписи с фронта с картой местности и пришел к следующим выводам:
- в Запорожской области ВС РФ продолжают ликвидацию выступа вокруг Работино. За последнее время они вновь захватили бóльшую часть села.
"Несколько тысяч украинских солдат погибли при освобождении этого села в прошлом году. А несколько тысяч россиян погибли в боях за него в июне-августе 2023 года", – напоминает эксперт.
- в Донецкой области российские войска вошли в село Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки. Ранее ВСУ отступили из села Степовое на том же направлении.
По подсчетам Юлиана Репки, за последние четыре дня Украина потеряла четыре села на разных участках фронта.
"Сегодняшний уровень поддержки Запада приведёт к победе России в среднесрочной перспективе", – утверждает аналитик.
Напомним, оккупанты продвигаются под Авдеевкой и захватывают новые территории (карта).
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