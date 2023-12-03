Оккупанты восстановили защиту от морских дронов в Крыму, которую разрушила непогода – фото

Крымский мост пострадал после крупнейшего за 100 лет шторма в Черном море.

В бухте Севастополя оккупанты восстановили заграждения от морских дронов, которые ранее повредила непогода.

Об этом сообщил аналитик Брэди Африк в Twitter.

На спутниковых снимках можно увидеть, что после непогоды, накрывшей Крым 27 ноября, боновые заграждения были смыты волнами.

Здесь новый снимок России в Sevastopol harbor defenses in Crimea, что были ранее battered by storms. pic.twitter.com/q04uVxyOnI — Brady Africk (@bradyafr) December 2, 2023

Оккупанты установили эти заграждения, чтобы защитить свои военные корабли от атак украинских надводных дронов.

Напомним, Крымский мост пострадал после шторма – самого большого за 100 лет в Черном море.

После непогоды в Черном море мост временно стал беспомощным перед дронами. По всему Керченскому проливу плавали пластиковые бочки заграждений Крымского моста.

Напомним, в ISW описали, как РФ отвлекает мир от войны в Украине, используя третью страну.

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