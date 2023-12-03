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Оккупанты восстановили защиту от морских дронов в Крыму, которую разрушила непогода – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1158
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Оккупанты восстановили защиту от морских дронов в Крыму, которую разрушила непогода – фото

Крымский мост / Фото: Associated Press

Крымский мост пострадал после крупнейшего за 100 лет шторма в Черном море.

В бухте Севастополя оккупанты восстановили заграждения от морских дронов, которые ранее повредила непогода.

Об этом сообщил аналитик Брэди Африк в Twitter.

На спутниковых снимках можно увидеть, что после непогоды, накрывшей Крым 27 ноября, боновые заграждения были смыты волнами.

Оккупанты установили эти заграждения, чтобы защитить свои военные корабли от атак украинских надводных дронов.

Напомним, Крымский мост пострадал после шторма – самого большого за 100 лет в Черном море.

После непогоды в Черном море мост временно стал беспомощным перед дронами. По всему Керченскому проливу плавали пластиковые бочки заграждений Крымского моста.

Напомним, в ISW описали, как РФ отвлекает мир от войны в Украине, используя третью страну.

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Дата публикации
Просмотры
1158
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