Оккупанты воюют с гражданскими: в Генштабе ВСУ отчитались о ситуации на разных направлениях

Оккупанты также пытаются помешать активным действиям ВСУ по отдельным направлениям, но и обстреливают мирные населенные пункты.

Российские войска по состоянию на 1 октября пытаются захватить всю Донетчину и удержать временно оккупированные территории. Кроме того, оккупанты обстреляли и нанесли ущерб 11 населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, захватчики обстреливают позиции защитников Украины вдоль всей линии столкновения и ведут воздушную разведку. Вражеские силы атакуют гражданскую инфраструктуру и дома мирных людей. В Генштабе отметили сохранение угрозы авиа- и ракетных ударов на всей территории Украины.

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В течение 1 октября войска РФ нанесли три ракетных и пять авиаударов, устроили более 16 обстрелов из РСЗО. Для ударов по объектам инфраструктуры враг задействовал беспилотники.

От российских атак пострадали более 11 населенных пунктов. Это, в частности, Бахмут, Трудовое, Богоявленко, Новоукраинка, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодатка, Николаев, Очаков и Одесса.

В то же время, ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений.

На других направлениях российские оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Фотовыж Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Огурцово, Охримовка и Бударки Харьковской области;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Голубые Озера, Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка, Веселое и Спорное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опытное, Зайцево, Яковлевка, Юрьевка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка и Нескучное.

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На Запорожском направлении захватчики не вели активных наступательных действий. Однако нанесли огневое поражение в районах 16 населенных пунктов. Среди них – Орехов, Гуляйполе, Запорожье и Матвеевка.

На Южнобужском направлении захватчики из танков, минометов и ствольной артиллерии атаковали районы более 25 населенных пунктов рядом с линией столкновения.

Напомним, 1 октября ВСУ зашли в Лиман Донецкой области и развернули там украинский флаг.

Информацию об этом подтвердили официально в ВСУ. Там сообщили, что за город идут бои.

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