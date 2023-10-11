Оккупанты возобновили наступление на одном из направлений: какова цель захватчиков

Российская оккупационная армия возобновила наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. Войска РФ наращивают интенсивность обстрелов и наносят авиаудары.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Конечно, враг не может себе позволить наступать сразу вдоль 140 километров. Он акцентирует свое внимание вблизи населенного пункта Ивановка и Синковка на Харьковщине и близ Макеевки", — рассказал он.

Кроме того, говорит Евлаш, раньше россияне пытались наступать у Новоегоровки. Впрочем, "получив изрядно по зубам от ВСУ", отказались от своих планов.

По словам представителя ВСУ, в течение определенного времени было "этакое затишье" на этом участке фронта. Впрочем, примерно неделю назад войска РФ начали возобновлять свои наступательные действия.

"Первые — это были такие короткие единичные случаи. Когда в основном штурмовали эти штурмовые отряды "Шторм Z" и просто "Шторм". Сейчас уже мы видим более серьезное вкрапление. Основная цель (РФ — Ред.) остается — это взятие Купянская. Поскольку там есть железная дорога и это достаточно важный логистический хаб на этом направлении", — сообщил Евлаш.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об обострении в Авдеевке Донецкой области. В ночь на 11 октября происходили стрелковые бои с севера от города. Они продолжаются до сих пор.

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