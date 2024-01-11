Оккупанты возобновили штурмы: Гуменюк рассказала о тяжелой ситуации на левом берегу Херсона

Вооруженные силы Украины удерживают позиции на левом берегу Херсонской области и продолжают работу по расширению плацдарма.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В таких условиях – и погодных, и соотношения сил и средств, работа по расширению плацдарма чрезвычайно тяжелая", — сказала Гуменюк.

Она также отметила, что на левобережье наблюдаются сложности с логистикой и использованием определенной техники, однако у украинских военных получается удерживать позиции и продолжать работу по расширению плацдарма, несмотря на то, что оккупанты возобновили штурмовые действия.

В частности, за минувшие сутки враг совершил около 11 штурмов, однако они были безуспешными. В результате противник был вынужден вернуться на исходные позиции, понеся потери в личном составе и военные технике.

Напомним:

В ноябре 2023 года появились сообщения об украинском плацдарме на левобережье Херсона. Командование морской пехоты ВМС ВСУ 17 ноября официально подтвердило, что украинские военные закрепились на нескольких плацдармах на левобережье Херсона.

В конце ноября британская разведка заявила, что бои вблизи Кринок на левобережье Херсонщины, где украинские морские пехотинцы удерживают плацдарм, имеют меньший масштаб, чем некоторые крупные битвы войны Украины и России, но российское руководство считает их "очень проблемными".

Там постоянно продолжаются тяжелые бои. Генштаб Украины отчитывается, что ВСУ расширили плацдарм на левом берегу Днепра.

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