Оккупанты возобновили штурмы на одном из направлений — Генштаб

Кроме того, россияне пытаются штурмовать еще на пяти направлениям.

Российские военные возобновили штурмы на Лиманском направлении.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева в эфире телемарафона утром в среду, 8 ноября.

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Он добавил, что в течение суток произошло 45 боевых столкновений. ВСУ отразили более 40 атак окупантов.

"На Лиманском напермке противник вел безуспешные штурмы позиций Сил обороны Украины в районе Серебрянского лесничества", – рассказал представитель Генштаба.

Кроме того, по его словам, россияне проводят штурмовые действия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Купянском направлении.

"На Бахмутском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Наши войска отбили 6 атак противника. Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, а также — в районе Сенковска, Иванов область), где ВСУ отразили более 6 атак противника", — добавил он.

На Авдеевском направлении россияне пытались наступать в районе населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Силы обороны отражены 14 атак врага.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, украинские военные находятся в 10 км от Бахмута.

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