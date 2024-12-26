Оккупанты возобновили штурмы на технике: Жорин заявил о потерях

Раньше техники почти не было, а враг наступал пешими группами.

Из-за погоды российские войска снова начали проводить штурмы украинских позиций на технике. Это приводит к дополнительным потерям.

Об этом рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, сообщает hromadske.radio.

Жорин сообщил, что оккупанты пытаются пробиться к реке Оскол в Харьковской области и ежедневно проводят штурмы. А изменение погоды – дождь или мороз – уменьшает возможность контроля передней линии. Основная сложность для украинских сил – погодные условия.

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"Сейчас сложно проводить разведку подходов, ведь погодные условия не позволяют. Очень большая потеря "Мавиков", – сказал майор.

Он отметил, что раньше враг почти не применял технику, а наступал пешими группами. Однако теперь захватчики пользуются погодными условиями.

"Это опасные вещи, когда враг оказывается на технике у тебя за спиной. Очень сложно потом зачищать местность, и это приводит к дополнительным потерям. Трудно проводить стабилизационные действия, не неся потери. Враг тоже стреляет, у него есть артиллерия, дроны, есть сбросы", – рассказал Жорин.

Он также акцентировал, что задача российских войск – полностью выйти к реке Оскол. Они переходят реку, воруя лодки у местных жителей, и это перемещение бывает сложно обнаружить.

"Это больше угрожает Купянску, и они это пытаются делать ближе к Боровой. Россияне пытаются расширять свой плацдарм", – сказал заместитель командира 3 ОШБр.

К слову, накануне в ОТГ "Луганск" информировали, что российские войска ужесточили штурмы на Краматорском, Торецком и Северском направлениях с использованием техники.

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