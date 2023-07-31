Оккупанты возводят дополнительную защиту для обороны Крымского моста – фото

Крымский мост на временно оккупированном полуострове дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями – в случае новых попыток теракта.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, в перспективе боновыми заграждениями Крымский мост будет защищен от атак на всей его протяженности.

На Крымском мосту возводят дополнительную защиту. Фото/телеграмм: Mash.

Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов.

Напомним, таблоид Sunday Express писал, что британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы помочь Украине вернуть Крым к Рождеству.

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