Оккупанты возводят дополнительную защиту для обороны Крымского моста – фото

Российские захватчики пытаются усилить оборону моста через Керченский пролив.
Крымский мост на временно оккупированном полуострове дополнительно огородили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями – в случае новых попыток теракта.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, в перспективе боновыми заграждениями Крымский мост будет защищен от атак на всей его протяженности.
Такие заграждения предназначены для защиты от надводных и подводных дронов.
Напомним, таблоид Sunday Express писал, что британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы помочь Украине вернуть Крым к Рождеству.
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