Оккупанты возвращаются на территорию России и Беларуси, чтобы восстановить боеспособность — Минобороны

Оккупанты возвращаются на территорию России и Беларуси, чтобы восстановить боеспособность — Минобороны

В определенных районах российская армия уже не может вести наступательных действий.

Пока довольно большая часть российских подразделений вынуждена выходить из Украины в Россию или Беларусь, чтобы восстановить свою боеспособность.

Об этом на брифинге 28 марта заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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"Могу сказать, что достаточно большая часть российских подразделений вынуждена выводить свои подразделения, свои войска за пределы Украины на территорию России или территорию Беларуси для того, чтобы восстановить боеспособность, пополнить боеприпасы, поскольку имеющимися силами и средствами в определенных районах российская армия наступательных действий вести уже не может", — рассказал Мотузяник.

В то же время, сколько именно оккупантов вернулись на российскую территорию, спикер Минобороны не сказал.

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