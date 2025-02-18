Оккупанты впервые применили спутниково-управляемый дрон в бою — ISW

Российская Федерация увеличивает производство БПЛА и проверяет новые технологии спутникового управления.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что 102-й мотострелковый полк РФ применил дрон, управляемый через спутник, для атак вблизи Курахово.

По их утверждениям беспилотник сбросил 4,5 кг боеприпасов после 16 км полета и вернулся на базу. Российские блоггеры заявляют, что он может транспортировать до 35 кг взрывчатки.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина создала новейший дрон-камикадзе с искусственным интеллектом. "Булова". За границей его представляют под экспортным названием "Массе". Эксперты говорят, что он является аналогом российского "Ланцета". Его скорость достигает 100 км/ч, он может находиться в воздухе более 50 минут.

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