Оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю: как прошли сутки на фронте

Оккупанты временно лишили Украину выхода к Азовскому морю: как прошли сутки на фронте

Только за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара и совершил более 40 авиационных налетов.

Оккупанты частично добились успеха на Донбассе и временно лишили Украину выхода к Азовскому морю. На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Неудачи в продвижении войск при наземной операции враг пытается компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов. Захватчики применяют как высокоточное оружие, так и бомбардировки боеприпасами неизбирательного действия. Россияне уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы, чтобы запугать мирное население Украины и склонить военно-политическое руководство к переговорам на условиях врага.

Только за прошедшие сутки, 18 марта, противник нанес 4 ракетных удара (14 ракет) и совершил более 40 авиационных налетов.

Волынь и Полесье

На Волынском направлении обстановка не изменилась.

На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий оккупанты не совершают. Противник вынужден перейти к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытается перегруппировать остатки сил и наладить логистическое обеспечение. Россияне не оставляют попыток возобновить продвижение в сторону Киева. Они ведут воздушную разведку с использованием беспилотников.

Сиверщина

На Сиверском направлении изменений в составе группировки войск противника и характере его действий не произошло. Оккупанты продолжают частично блокировать Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города. Для ведения разведки и коррекции огня активно применяют беспилотники.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении характер действий противника существенных изменений не претерпел. Продолжаются попытки блокирования Сум и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска.

Из России прибыли два подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа, усилившие позиции захватчиков.

Донбасс

На Луганском направлении захватчики пытаются установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировать Северодонецк.

В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, предпринимает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за Попасную.

В Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя.

Юг

На Южнобужском направлении группировка русских войск осуществляет инженерное оборудование позиций, настраивает системы логистического обеспечения. Враг не оставляет попыток осуществить передислокацию отдельных подразделений в Николаевском на Криворожском направлениях.

В свою очередь ВСУ сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Украинские защитники наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на Киевщине, Сумщине, Черниговщине и Юге украинская армия остановила оккупантов.

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