Оккупанты врут: Арестович опроверг слухи о захвате Изюма врагом

Что касается Мариуполя, то, по информации Арестовича, там фактически продолжаются уличные бои.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опроверг распространенную в росСМИ дезинформацию о том, что российские оккупанты якобы захватили город Изюм на Харьковщине.

Об этом он сообщил в интервью Марку Фейгину.

"Да ложь это все (слухи о захвате Изюма врагом — Ред.). С прошлого раза они не совершали никаких атак. Да, перестрелки продолжаются, тактические вылазки. Они врут", — заверил советник главы ОП.

Что касается Мариуполя, то, по информации Арестовича, там фактически продолжаются уличные бои.

Ранее сообщалось, что оккупанты атакуют города на Донбассе, но выводят разбитые подразделения из-под Киева

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