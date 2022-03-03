Оккупанты все чаще бросают технику и сдаются в плен — СБУ

Оккупанты все чаще бросают технику и сдаются в плен — СБУ

Российские солдаты во время телефонных разговоров с матерями просят их распространять информацию о том, что происходит в Украине.

Российские оккупанты все чаще отказываются идти в наступление и сдаются в плен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Один из таких случаев произошел в районе Николаева, где высадился вражеский десант. ВСУ сразу его уничтожили. А выжившие оккупанты сдались в плен.

“Впоследствии близ Николаева добровольно сдались в плен еще шесть российских танкистов. Безумное сопротивление украинцев и ВСУ постепенно изменили наступательный характер российских оккупантов. Поэтому учащаются случаи, когда солдаты и офицеры РФ сдаются в плен и отказываются продолжать наступление. И делают это целыми организованными группами”, – рассказали в СБУ.

Там также добавили, что российские солдаты во время телефонных разговоров с матерями просят их распространять информацию о происходящем в Украине и не верить тому, что показывают российским ТВ.

“Для родственников российских оккупантов в Украине недавно функционирует Объединенный центр. В него могут обращаться матери русских солдат, которые хотят унести из плена своих сыновей. Для обращений граждан круглосуточно работают телефоны: 38 067 650 83 32, 38 098 087 36 01. И электронная почта: united.centre.ssu@gmail.com ”, — добавили в пресс-службе СБУ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

боевых бронированных машин – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: