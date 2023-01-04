Оккупанты все чаще гибнут "в Белгороде": в украинской разведке объяснили хитрый ход Кремля

В перехваченных разговорах с родственниками оккупанты все чаще жалуются, что местом смерти российских военных ставят Белгород, а не Украину.

У Путина стало меньше денег на войну, поэтому кремлевским властям приходится экономить на выплатах семьям погибших оккупантов.

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ сообщил представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов.

По его словам, разведка в перехваченных разговорах фиксирует нередкие случаи, когда оккупанты жалуются родственникам о том, что местом смерти ставят Белгород, а не Украину. К такой хитрости кремлевские власти прибегают для того, чтобы не выплачивать денег за убитых или раненых на войне.

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"Экономические проблемы – это проблемы, которые уже в новом году будут активно испытывать россияне. Денег у Путина на войну становится меньше”, — заметил Андрей Юсов.

Он также подчеркнул, что и Силы обороны Украины, и международная санкционная политика работают в одном направлении - для того, чтобы остановить несправедливую войну и ослабить армию государства-агрессорки.

Напомним, ранее Российский диктатор Владимир Путин подписал указ об единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и другим гражданам, заключившим контракт во время "спецоперации" в Украине и проходящих военную службу в ВС РФ.

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